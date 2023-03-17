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Сауны Липецка, бани с фото, ценами и отзывам

Сауна Коттедж Золотой Лев
Сауна Коттедж Золотой Лев Липецк
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 12 чел.
Район:
Сырский
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Баня «На Университетском»
Баня «На Университетском» ул Политехническая, 13\1 Липецк
Цена
от 800 р./час
Вместимость
до 9 чел.
Район:
Советский округ
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Сауна У Фомича
Сауна У Фомича Трасса Орел-Тамбов 299 км, Липецк
Цена
от 500 р./час
Вместимость
до 12 чел.
Район:
Цементный завод
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Сауна Талисман
Сауна Талисман Липецк, ул. Гришина, 1
Цена
от 700 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Левобережный округ
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Баня Бербатовъ
Баня Бербатовъ с. Ленино ул Титова 30г Липецк
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 12 чел.
Район:
Ленино
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Сауна «Дядя Баня»
Сауна «Дядя Баня» ул Гагарина 45А Липецк
Цена
от 800 р./час
Вместимость
до 10 чел.
Район:
Советский округ
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Баня «Акватория»
Баня «Акватория» бульвар Шубина, 13А Липецк
Цена
от 800 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Октябрьский округ
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Банный комплекс «Пегас»
Банный комплекс «Пегас» ул Ковалёва, 128 Липецк
Цена
от 800 р./час
Вместимость
до 35 чел.
Район:
Правобережный округ
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Коттедж на сутки «Банная усадьба»
Коттедж на сутки «Банная усадьба» ул. Ковалева, 133 Липецк
Цена
от 600 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Правобережный округ
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Сауна на Универсальном
Сауна на Универсальном Липецк, пр. Универсальный д.14 вл.13
Цена
от 700 р./час
Вместимость
до 12 чел.
Район:
Правобережный округ
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Сауна Paradise
Сауна Paradise Липецк, площадь Плеханова, 4А
Цена
от 800 р./час
Вместимость
до 20 чел.
Район:
Правобережный округ
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Сауна «Мечта»
Сауна «Мечта» ул Доватора, 61А Липецк
Цена
от 600 р./час
Вместимость
до 20 чел.
Район:
Октябрьский округ
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Сауна «Золотая рыбка» в Липецке
Сауна «Золотая рыбка» проспект Мира, 23А Липецк
Частные сауны с бассейном в Липецке
Частные сауны с бассейном город Липецк
Услуга сауны и бани в отеле в Липецке
Услуга сауны и бани в отеле город Липецк
Баня «Лунный кот» в Липецке
Баня «Лунный кот» Поперечный проезд, 13А/1 Липецк
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Липецкие бани и сауны

Баня - это место, появившееся так давно, что многие уже перестали его воспринимать, как способ очищения тела. И это не удивительно, ведь каждый теперь может помыться у себя дома, это быстрее и удобнее. Первоначальная цель парилок исчезла, но их популярность точно не уменьшилась.

Сауна с бассейном является излюбленным местом больших компаний собираться вместе и отдыхать. Это связано с традиционным элементом, когда у людей создаётся впечатление, что перед ним по-настоящему открыты, помыслы других чисты и искренни, а атмосфера вокруг располагает положительно.

Снять сауну сейчас не проблема, все можно сделать в сети. Портал «Дай жару» создан специально для этого и уже много лет помогает своим клиентам находить для себя и своих друзей подходящие бани в городе Липецк и в регионе.

На сайте не просто собраны все существующие в городе бани, фотографии дополнены массой полезной информации, там указаны адреса саун, их номера телефонов, цена и наличие услуг. Можно установить собственные параметры выбора, что значительно сократит время на поиски, ведь критерий много и самих разновидностей существует достаточно, чтобы запутаться.

Поиск лучших бань в сети

Как оказалось, у бани есть много предназначений, но в первую очередь она предназначена для расслабления тела и освобождения души. Каждый, кто приходит париться, на выходе чувствует себя совершенно другим человеком, потерявшим тяжелый груз с плеч и избавившимся от стресса.

Баня, в некотором смысле, работает как психотерапия, освобождает голову от лишних мыслей и настраивает на позитивное мышление. Именно эта ее особенность позволяет использовать сауну для различных случаев.

Собираться в парилку можно:

  • с семьей, ведь бывает, что люди, которые долго находятся вместе, не могут расслабиться из-за накопившегося быта. Баня в этом поможет и улучшит взаимоотношения;
  • с коллегой, клиентом или бизнес-партнером. Серьезные вопросы легче решать в непринужденной обстановке, тем более здесь уровень доверия тоже повышается, что положительно сказывается на качестве сделки;
  • со второй половинкой. Получается отличное свидание, на котором можно намного ближе узнать друг о друге и много говорить, в отличие от похода в кино;
  • самостоятельно. Для полной гармонии внутри важно иногда оставаться наедине с собой и баня к этому располагает;
  • с друзьями. Конечно это наиболее распространенный вариант, но от этого ценность не уменьшается, ведь всегда приятно собраться большой компанией хороших людей и просто отдохнуть вместе.

Перед походом в сауну в первую очередь нужно определиться, какой вид привлекает вас больше всего: привычная русская баня, максимально влажная турецкая баня «хаммам» или же финская сауна с очень высокой температурой.

Если вы уже определились, приверженцом какого виды вы являетесь, то выбирайте на сайте баню, предлагающую вам именно это, но не забывайте экспериментировать и иногда пробовать что-то новое.

Вид бани - далеко не единственный критерий выбора, ведь в таком заведении можно провести весь выходной, так что большинство саун предлагают широкий перечень их услуг и функций, стремясь сделать ваш отдых незабываемым. Вот какие критерии можно выбрать на сайте «Дай жару»:

  • месторасположение сауны. По карте сразу показываются варианты поближе, их расстояние от вас и все остановки рядом - так легче спланировать маршрут;
  • наличие аква-зоны. Это идеальный вариант, если в баню идет ребёнок, детям интереснее поплавать в бассейне или любоваться водопадом. Взрослому человеку тоже не будет лишним после хорошей парилки окунуться в морскую воду или расслабиться в джакузи;
  • дополнительные услуги в виде СПА-салона, массажа, тренажерного зала. Совместить ещё больше полезных занятий в один день - идеальный вариант, когда у вас только один выходной и важно экономить время;
  • дополнительный сервис в виде кальяна, мангала, банкетного зала или комнаты для отдыха;
  • вместительность;
  • стоимость (сможете быстро отыскать дешевые и недорогие бани).

Найдя на сайте хороший вариант из огромного перечня, вам достаточно нажать на выбранное название и вы перенесетесь на страницу, полностью информирующую вас о деталях.

Но если после предоставленной информации всё-таки остались вопросы, то по указанному номеру телефона бани можно позвонить и задать интересующие вопросы, выяснить детали и сразу забронировать.

Не преуменьшайте важность фотографий при выборе сауны, они соответствуют реальности и полностью передают атмосферу заведения.

Интерьер, размеры и мебель - все это о многом говорит и позволяет сразу составить некоторое мнение. Важно также читать отзывы и прислушиваться к тем, кто уже испробовал на себе ту или иную услугу.

Учиться на чужих ошибках очень полезно, поэтому свои комментарии после посещения бани тоже желательно оставлять, это существенно упростит жизнь другим.

Сауны и бани по категориям

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Сервис:    Сауна со своей едой  |  Караоке  |  Бильярд  |  Мангал  |  Кухня  |  Кальян  |  Банкетные залы  |  Гостиницы